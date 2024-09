Plus Nickenich Innovativer Baustoff kommt aus der Pellenz: Trasswerke Meurin stellen Weltneuheit vor Von Wolfgang Lucke i Die Trasswerke Meurin in Nickenich hatten zur offiziellen Einweihung ihrer neuen Produktionsanlage eingeladen. Foto: Wolfgang Lucke Weltweit die erste Produktion dieser Art konnten die Trasswerke Meurin in Nickenich jetzt der Öffentlichkeit vorstellen. Mit dem KLB-Wabenstein wurde ein neuer Baustoff präsentiert, der für Hersteller, Anwender und Umwelt eine große Innovation und mannigfache Vorteile bedeutet. Lesezeit: 2 Minuten

Schallschutz, Brandschutz, Wärmedeckung, bei einem geringen Gewicht und in einer komplett nachhaltigen Herstellung – das klingt auch für den Nichtfachmann nach echtem Fortschritt. In einer rund zehnjährigen Entwicklungsphase arbeiteten die Unternehmen Trasswerke Meurin, KLB-Klimaleichtblock, Sika Deutschland, Gertec Maschinen- und Anlagenbau sowie Antriebstechnik Saftig Hand in Hand. Der neue Baustoff erforderte eine ...