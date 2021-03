Deutsche Bahn will kräftig in Bahnhöfe investieren – Hoffnung für die Diezer Station?

Der Diezer Bahnhof war jüngst wieder Thema in den städtischen Ausschüssen und im Stadtrat, da neue Pläne der Bahn zu barrierefreien Zugängen zu den Bahnsteigen ins Spiel gebracht wurden. „Nachdem die Bundesregierung nach Jahren des Sparens bei der Deutschen Bahn nunmehr den Hebel umgelegt hat und massiv in die Infrastruktur und die Bahnhöfe investieren will, gibt es auch für den Bahnhof Diez ein helles Licht für die nächste Zukunft“, betont Roman Roßbruch (FDP), Mitglied des Bauausschusses der Stadt in einem offenen Schreiben an Stadtbürgermeisterin Annette Wick.