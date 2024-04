Plus Hunsrück

Tolle Typen, alte Gemäuer und viel Natur

i Hans Dunger nimmt die Leser mit auf eine Wanderung von der Burg Dill bis zum Schloss nach Gemünden (auf dem Foto links zu sehen). Anhand zahlreicher Karten und Fotos führt er sie über einen alten Weg zwischen Dill und Gemünden. Foto: Volker Kneidl

Ehre, wem Ehre gebührt: Das Foto des Alten Rathauses in Rhaunen mit seinen markanten roten Stützpfeilern, das im vergangenen Jahr 300. Geburtstag feierte – wie auch die Stumm-Orgel in der evangelischen Kirche in Rhaunen –, ziert das Titelblatt des Jahrbuchs 2024, das der Hunsrückverein herausgebracht hat (wir berichteten bereits). 200 Seiten stark ist die nunmehr 48. Auflage, die vor wenigen Wochen in Rhaunen offiziell vorgestellt wurde.