Neues After-Work-Event: Wie „Simmern trifft sich“ Innenstadt beleben soll

Von Sina Ternis

i Die beiden Mitarbeiter Jens Ginzel (links) sowie Melina Michel und Stadtbürgermeister Andreas Nikolay freuen sich auf die Premiere von „Simmern trifft sich“, die am Donnerstag, 2. Mai, vor Ava Arthouse am Kandelaber stattfindet. Foto: Sina Ternis

„Simmern trifft sich“, unter dieser Überschrift findet in den Sommermonaten immer am ersten Donnerstag im Monat eine neue After-Work-Veranstaltung in der Kreisstadt statt. Die Idee dazu hatten Stadtbürgermeister Andreas Nikolay und Innenstadtkoordinator Jens Ginzel, die sich davon eine Belebung der Innenstadt erhoffen – und zudem ein Angebot zum Austausch in entspannter Atmosphäre schaffen möchten.