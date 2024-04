Plus Boppard

Boppard mit Vorreiterrolle: Probebohrung für kalte Nahwärme im Neubaugebiet in Buchholz

Von red/phl

i Ein Fachunternehmen hat zwei Probebohrungen am Rande des geplanten Neubaugebiets in Buchholz vorgenommen. Dort soll ein Kaltes Nahwärmenetz entstehen. Klimaschutzmanager Dominik Nachtsheim (2. von rechts), und Jonas Rechtsteiner (rechts), Energieagentur Rheinland-Pfalz machen sich ein Bild. Foto: Stadt Boppard/Denise Bergfeld

Mit den beiden geplanten Neubaugebieten in Bad Salzig und Buchholz kommt die Stadt Boppard nicht wie ursprünglich geplant weiter. Dafür geht es in Sachen kalte Nahwärme voran: In Buchholz haben kürzlich Probebohrungen für das geplante Netz stattgefunden, das die 83 Baugrundstücke mit Wärme und Kälte versorgen soll.