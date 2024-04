Plus Rheinböllen/Andernach

Spektakuläres Ende einer Verfolgungsjagd auf A 61: Polizei verhaftet gesuchten Andernacher

i Ein Polizeifahrzeug fährt im Rahmen eines Fototermins mit Blaulicht an einem Gebäude vorbei (Symbolbild). Auf der Autobahn 61 bei Rheinböllen kam es am Dienstagmorgen zu einer spektakulären Verfolgungsjagd. Foto: Marijan Murat/picture alliance/dpa

Es müssen filmreife Szenen gewesen sein, die sich in der Nacht zum Dienstag im Hunsrück abgespielt haben – ein Polizeieinsatz im Bereich der Autobahnbaustelle bei Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) auf der A 61 zog einiges an Aufsehen auf sich. Am Ende gab es mehrere beschädigte Fahrzeuge, darunter zwei Streifenwagen, eine Festnahme sowie einen stundenlangen Stau. Immerhin: Verletzt wurde niemand, wie die Polizei berichtete.