Peter Blatt möchte Ortsvorsteher in Herschwiesen/Windhausen werden: „Politik ohne Parteizwang“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Mein Name ist Peter Blatt. Ich wurde 1962 in Herschwiesen geboren. Beruflich bin ich seit mehr als 25 Jahren in einem mittelständischen Unternehmen als Prokurist und Führungskraft tätig. Ich habe nebenberuflich studiert und einen Abschluss als Master of Business Consulting. Als langjähriger Vorsitzender, Vorstandsmitglied, Organisator von Sport- und Kulturveranstaltungen und Trainer im Jugend- und Seniorenbereich habe ich das Dorfleben sehr aktiv mitgestaltet.

Mein politischer Werdegang

Ich war mehrere Jahre im Ortsbeirat Herschwiesen/Windhausen aktiv und Mitglied im Ausschuss für Tourismus, Stadtmarketing und Kultur der Stadt Boppard sowie Mitglied in lokalen Festausschüssen.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteher

Ich unterstütze die Vereinsaktivitäten in Herschwiesen, Windhausen und im gesamten Niederkirchspiel. Die Förderung der kulturellen und sportlichen Angebote hat für mich eine hohe Priorität. Die historischen Gebäude mit Ihrem Umfeld müssen weiter gepflegt und unterhalten werden. Unsere Heimat ist eine attraktive Wanderregion. Die schönsten Traumschleifen der Stadt liegen vor der Haustür. Ich unterstütze einen nachhaltigen Wandertourismus. Lokale und sachgerechte Politik ohne Parteizwang sind mir ein wichtiges Anliegen. In Zukunft müssen weiter erschwingliche Wohnangebote in unseren Ortsbezirken gegeben sein.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteher verändern?

Als Ortsvorsteher von Herschwiesen und Windhausen ist es mir ein Anliegen die nächsten Jahren engagiert zu gestalten. Die aktive Einbindung aller Generationen durch gemeinsame Workshops und die anschließende Umsetzung von wichtigen Maßnahmen sind für mich ein Baustein um unsere Heimat liebens- und lebenswert zu erhalten und für die Zukunft zu gestalten.

Das sind meine Ecken und Kanten

Nicht zu viel auf einmal in Angriff nehmen.

Das ist mein politisches Motto

Lebenswerte Heimat für alle Generationen.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.