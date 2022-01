Nun wird es endgültig ernst. Nachdem sich bei der Landratswahl vor zwei Wochen Christian Klein (CDU, Rheinböllen) und Volker Boch (unabhängig, Laubach) die meisten Stimmen gesichert hatten, steht sich das Duo an diesem Sonntag in der Stichwahl gegenüber. Wer wird sich durchsetzen und das Amt als Landrat im Rhein-Hunsrück-Kreis übernehmen? Wir berichten ab 17 Uhr aktuell in unserem Liveticker.