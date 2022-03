Beschwingt eröffneten Ralph „Mosch“ Himmler und Wolf Dobberthin eine besondere Kreistagssitzung am Donnerstagabend in der Hunsrückhalle. Der Klassiker „Hello Dolly“ war bestens dazu angetan, eine fröhliche Lockerheit im Saal zu verbreiten, obwohl die Ernennung eines neuen Landrats eigentlich ja kein Vorgang ist, den man mal eben so im Vorbeigehen mitnimmt.