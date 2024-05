Jenny Apelt möchte Ortsbürgermeisterin in Ohlweiler werden: „Ortsgemeinden sollen selbstbestimmt bleiben“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Meine Name ist Jenny Apelt, bin 40 Jahre alt und wohne seit 20 Jahre in Ohlweiler. Bin verheiratet und habe 2 Kinder. Ich arbeite im Neurozentrum in Simmern, bin als Schöffin am Amtsgericht tätig und in der FDP. Bei der Kommunalwahl stehe ich bei der Wahl zum Kreistag auf Listenplatz 3, bei der Wahl zum VG-Rat auf dem Listenplatz 2. In Ohlweiler stehe zu Wiederwahl als Ortsbürgermeisterin von Ohlweiler. Ich bin stolz darauf, eine so lebendige und lebenswerte Gemeinde mitzugestalten.

Mein politischer Werdegang

Ich bin in der FDP. Beisitzerin im Verbandsgemeindeverband Simmern-Rheinböllen seit 2022 Beisitzerin im Vorstand des Maschinenring Hunsrück seit 2023

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeisterin

Als Bürgermeisterin arbeite ich für Ohlweiler. Ich bin stolz darauf, eine so lebendige und lebenswerte Gemeinde mitzugestalten. Ich möchte in Zukunft dabei helfen, dass dies auch in Zukunft so bleibt und Bürokratie und Aufwand aus VGs und Landkreis nicht um sich greifen. Die Ortsgemeinden sollen selbstbestimmt bleiben. Ich möchte weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger ein offenes Ohr haben und zukunftsorientiert die Gemeinde vorantreiben!

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeisterin verändern?

Ich möchte dafür kämpfen, dass unsere Gemeinden und vor allem Ohlweiler Selbstbestimmt bleibt, jedes Kind einen Kitaplatz bekommt und wir neues Bauland entwickeln können. Weiterhin möchte ich den Wald zukunftsfähig betreiben und auch Ohlweiler zukunftsfähig umgestalten.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich laufe manchmal vielleicht etwas schnell voraus

Das ist mein politisches Motto

Eine Powerfrau, die was bewegt.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.