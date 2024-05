In Buchholz wird das 800-jährige Bestehen des Ortes gefeiert – Zehn Fahnen zum Geburtstag

Zehn Fahnen zum 800. Geburtstag von Buchholz werden gehisst. Am Samstag wird die erste Fahne am Gemeindehaus in der Mühlenstraße wehen. Auf dem Foto sind (von links) die Ratsmitglieder Reim und Möcklinghoff, Manfred Uhrmacher und der stellvertretende Ortsvorsteher Reiner Philipps zu sehen. Die vier Männer haben die Fahne schon mal ausgepackt und bereits zur Probe beflaggt. Foto: Suzanne Breitbach