Schlossplatz wird wieder zu einer Eislaufbahn: Stadt Simmern unterstützt Winterzauber 2024

i Schon mehrfach – wie hier im Jahr 2014 – ist der Schlossplatz in Simmern zu einer Eislaufbahn umfunktioniert worden. Auch im kommenden Winter sollen dort Kufenfans wieder übers Eis flitzen können. Foto: W. Dupuis (Archiv)

Der Schlossplatz in Simmern soll im Winter wieder zu einer Eislaufbahn umfunktioniert werden. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, das Projekt zu unterstützen.