Plus Rhein-Hunsrück Kreisgremien kämpfen für Bopparder Klinik – Koblenzer OB Langner macht öffentlich Druck Von Thomas Torkler i Ohne das Bopparder Krankenhaus entstünde vor allem in Notfallsituationen eine prekäre Lage. Foto: Philipp Lauer „Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat ein hohes Interesse daran, den Standort Boppard als Klinik zu erhalten, und ist bereit, Formen einer ideellen oder materiellen Beteiligung zu prüfen. Um abschätzen zu können, wie eine Beteiligung des Landkreises realisiert werden könnte, sind detaillierte Informationen zwingend erforderlich.“ Lesezeit: 6 Minuten

Dieser Satz gibt nicht nur wieder, was am Montag in der Kreisausschusssitzung quer durch alle Fraktionen plus Verwaltung Konsens war. Er ist gleichzeitig der erste Satz des Landrats in dessen Antwortschreiben an Alexander Saftig, Landrat des Kreises Mayen-Koblenz und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM). Saftig hatte sich gegenüber ...