Plus St. Goar

Erste Abrissarbeiten laufen: Ehemalige Loreley-Klinik in St. Goar soll Seniorenheim werden

i Eine Visualisierung zeigt, wie die ehemalige Loreley-Klinik in St. Goar nach dem Umbau wirken soll. Nach Möglichkeit soll auch das Glockentürmchen mit der von der Nachbarschaft gestifteten Glocke erhalten bleiben, berichtet der Investor bei einem Ortstermin. Foto: Projekt Gründelbach GmbH

Im ehemaligen Krankenhaus am Gründelbach in St. Goar soll ein Pflegeheim für Senioren entstehen. Erste Abrissarbeiten laufen bereits. Die Investorengesellschaft Projekt Gründelbach GmbH mit Sitz in Billerbeck, Nordrhein-Westfalen und Geschäftsführer aus den Niederlanden, haben der Stadt zudem angeboten, eine Kindertagesstätte am Standort zu errichten.