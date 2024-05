Plus Argenthal

Zum Abschied erklingen Lieblingsstücke – Dirigent des Musikvereins Argenthal gibt letztmalig den Takt an

i Auch der Humor kam bei den Musikern nicht zu kurz: Bei der „Luftballon Polka“ sorgte ein „müder Handwerker“ (Finn Mähringer) für Spezialeffekte und auch manch einen Lacher. Foto: Daniela Kirschner

Trotz eines angekündigten Abschieds kann der Musikverein Argenthal auf einen sehr gelungenen Konzertabend in der sehr gut gefüllten Chur-Pfalz-Halle zurückschauen. Auch wenn von vorn herein klar war, dass der amtierende Dirigent Josef Stenzhorn nach 14 Jahren mit dem Argenthaler Verein den Dirigentenstab an Ralf „Mosch“ Himmler weiterreichen würde, gelang es, allen Beteiligten noch, einen schönen Musikabend zu gestalten.