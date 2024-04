Plus Rhein-Hunsrück

Cannabis-Legalisierung: Viele Fragen offen

Von Sina Ternis

i Suchtberaterin Jennifer Konrath-Schmitt erwartet in vielen Bereichen große Herausforderungen. Foto: Charlotte Krämer-Schick/Archiv

Seit dem 1. April sind der Anbau sowie der Besitz von Cannabis in Deutschland legal. Bis zu 25 Gramm dürfen Erwachsene ab 18 Jahren im öffentlichen Raum bei sich führen, der Anbau ist sowohl in sogenannten Cannabisclubs als auch in den eigenen vier Wänden – hier dürften bis zu drei Pflanzen gezüchtet werden – möglich. Wir sprachen mit Suchtexpertin Jennifer Konrath-Schmitt über ihre Einschätzung zur Legalisierung und darüber, was das ihrer Meinung nach für den Drogenkonsum bei Jugendlichen bedeutet, die sie betreut.