Ausstellung in Bacharach: Gesicht für Demokratie zeigen

Abordnungen aller am Netzwerk beteiligten Institutionen und Vereine kamen zur Eröffnung der Ausstellung zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie in die Josefskapelle. Foto: Werner Dupuis In der Josefskapelle, im Schatten der darüber thronenden Wernerkapelle, die schon seit vielen Jahren als ein symbolischer Ort der Toleranz zwischen Juden und Christen, zwischen den Religionen und letztendlich zwischen allen Menschen genutzt wird, ist zurzeit eine Ausstellung zu sehen, in der die Demokratie im Mittelpunkt steht.

„Zeigt Gesicht für Demokratie, Toleranz und Respekt, heute, morgen, jeden Tag“, so lautet die Aufforderung eines Netzwerkes zur Förderung eines vielfältigen, demokratischen, lebendigen und gewaltfreien Miteinanders im Landkreis Mainz-Bingen an dessen Bürger. Nur wer seine Grundrechte kennt, kann sie einfordern und entsprechend handeln. „Schon lange war es nicht mehr so ...