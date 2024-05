Plus Bosenheim Ortsbeirat Bosenheim bringt Klage auf den Weg: Heftige Kritik an Leiterin des Stadtrechtsamts Von Josef Nürnberg i Rechtsanwalt Herbert Emrich informierte den Ortsbeirat, dass er in seiner Sitzung am 3. April richtig gehandelt hatte, und warf der Verwaltung vor, dem Stadtrat Informationen vorenthalten zu haben. Foto: Josef Nürnberg Am Mittwochabend brachte der Ortsbeirat Bosenheim seine Klage gegen die Stadt Bad Kreuznach nach dem 3. April ein zweites Mal auf den Weg – diesmal juristisch korrekt und basierend auf der Gemeindeordnung. Dabei wurde die Leiterin des Stadtrechtsamts, Marion Kruger, die diesmal nicht anwesend war, sowohl von Bosenheims Anwalt Herbert Emrich als auch von Ortsbeiratsmitglied Kay Maleton kritisiert. Lesezeit: 2 Minuten

Hatte Kruger doch in der Ortsbeiratssitzung vom 3. April fleißig mitgeschrieben und Fehler in der Sitzungsleitung in ihrer Klageerwiderung an das Verwaltungsgericht vermerkt. Dieses Vorgehen der Rechtsamtsleiterin ärgert Maleton sehr.Er und Harald Schäfer wiesen den Vorwurf Krugers zurück, der Ortsbeirat sei damals durch den Redebeitrag eines Zuhörers beeinflusst worden. „Ich sitze ...