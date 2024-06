Plus Simmertal Schwerer Lkw-Unfall auf der B421: Muldenkipper gerät ins Schleudern Von Sebastian Schmitt i Der Muldenkipper krachte seitlich in den Auflieger des Lastzuges. Foto: Sebastian Schmitt Am Montagmorgen (17. Juni) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B421 Richtung Gemünden. Lesezeit: 1 Minute

Zu einem schweren Lkw-Unfall kam es am Montagmorgen auf der B421. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein leerer Lastzug in Richtung Gemünden, kurz nach dem Campingplatz kam ihm ein Muldenkipper entgegen, dieser in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern geraten war. „Es war ganz knapp, dann wäre mir der Muldenkipper frontal entgegengekommen“, ...