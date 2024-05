Plus Bad Kreuznach

Kreuznacher Faire Liste ganz ohne Softies – Hans Gerhard Merkelbach will weiter bohren

Die Faire Liste Bad Kreuznach entstand als Sprachrohr der Bosenheimer und Planiger, insbesondere im Hinblick auf die Frage des Freibads in Bosenheim. Doch mittlerweile sieht sich die Liste als für ganz Kreuznach agierende Truppe, die sich für alle Bürger einsetzt. Und zwar oft so, dass es die Stadtführung ziemlich nervt – und das soll auch so bleiben, so Spitzenkandidat Hans Gerhard Merkelbach.