In vielen Wohnzimmern leuchtet noch der Weihnachtsbaum. Aber dies lässt die vierte Jahreszeit ziemlich kalt, denn sehr kurz ist die närrische Session. Auch in Bockenau hieß es: „Ein dreifach donnerndes Helau auf die Baggewackeler Fassenacht!“ Die Prunksitzung in der Bockenauer-Schweiz-Halle war natürlich ausverkauft. Sitzungspräsident Jürgen Klotz moderierte ein mehr als fünf-stündiges Programm, das es in sich hatte. Und zur Überraschung des närrischen Auditoriums verkündete er gleich zu Anfang seinen Abschied: „Das ist meine letzte Sitzung bei den Aktiven, kein Stuss, nach 33 Jahren ist für mich heute Schluss.“ Seine Marschroute: „Drum gewe mir all heut nochmal Gas, und das nit zu wenig.“