Plus Bad Kreuznach

Großeinsatz in Bad Kreuznacher Schubert- und Haydnstraße: Holzpellets lösen Kohlenmonoxid-Alarm aus

i Großeinsatz in der Schuberstraße: Der Kohlenmonoxid-Warner eines Wohnhauses hatte dort ausgelöst. Foto: Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Weil Kohlenmonoxid-Warngeräte Alarm geschlagen hatten, haben Einsatzkräfte am Samstagmorgen in der Bad Kreuznacher Südstadt zwei Mehrfamilienhäuser evakuiert und durchsucht. Wohl waren noch ausgasende Holzpellets für den Anstieg des Kohlenmonoxid-Wertes (CO) verantwortlich. Zunächst hatte der Melder eines Hauses in der Schubertstraße ausgelöst, nur kurz danach der eines Hauses in der Haydnstraße. Beide Häuser waren vor Kurzem mit Pellets beliefert worden.