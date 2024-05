Plus Kreis Bad Kreuznach Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Bad Kreuznach: Verwaltung will Posten neu besetzen Von Markus Kilian i Der Posten der Gleichstellungsbeauftragten für den Kreis Bad Kreuznach ist in der Verwaltung schon seit Längerem nicht ausreichend besetzt. Nun ist eine neue Kandidatin dafür im Gespräch. Foto: Markus Kilian Landrätin Bettina Dickes (CDU) berichtete in der jüngsten Kreistagssitzung von einer verheißungsvollen Kandidatin. Die Stelle ist bereits seit Längerem nicht ausreichend besetzt. Lesezeit: 1 Minute

Persönliche Beratung anbieten, den Schutz vor Diskriminierung fördern und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärken: Die Aufgaben einer Gleichstellungsbeauftragten können vielfältig sein. In der Kreisverwaltung ist die gesetzlich vorgeschriebene Stelle allerdings schon seit Längerem nicht ausreichend besetzt. Was tun? Landrätin Bettina Dickes (CDU) nahm in der jüngsten Kreistagssitzung auf ...