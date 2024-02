Plus Gebroth/Spall Die Wagenbau-Kings sagen Servus: Eiskalte Spaller sind auf Abschiedstour Die Wagenbauer aus dem Soonwald um Ulli Eckes haben alle Meriten eingefahren, die in der Fastnacht zu erreichen sind. Von Christine Jäckel

Die Eiskalten Spaller haben als Wagenbauer in der Fastnacht Maßstäbe für die Narrenumzüge an der Nahe gesetzt. Nach 30 Zügen und 33 Vereinsjahren gehen sie in der Kampagne 2024 auf ihre letzte Tournee. Den Aktiven um Ulli Eckes ist es gelungen, Wagenbaugeschichte zu schreiben: Sie räumten regelmäßig Preise bei der ...