Plus Allenbach In Allenbach entsteht ein Dorfarchiv: Spannende Arbeit am „Gehirn“ des Ortes i Auch Karten und ganze Einrichtungen sollen im Archiv erhalten werden und so an vergangene Zeiten erinnern. Das Foto zeigt beispielsweise einen Klassenraum, wie er früher einmal aussah. Foto: Holger Sonnabend Altes Werkzeug, Haushaltsgegenstände, Bilder und Dokumente hat der Arbeitskreis zur Errichtung eines Dorfarchivs in Allenbach bereits angesammelt. Doch es fehlen noch einige Puzzleteile der Dorfgeschichte. Hier sind die Allenbacher gefragt. Lesezeit: 2 Minuten

Vor etwa sechs Jahren hat sich in Allenbach ein Arbeitskreis gebildet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Altes und Vergangenes nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Zu diesem Zweck trifft sich der Arbeitskreis, um ein dorfeigenes Archiv aufzubauen und eine Dorfchronik zu erstellen. Appell an Allenbacher Bürger „Leider sind schon viele ...