Pumpen statt Pfingsten: Feuerwehren im Kreis Birkenfeld im Dauereinsatz

Etwa 2000 Sandsäcke wurden im Steinbruch Juchem in Niederwörresbach gefüllt und transportiert.

Die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes für den Landkreis Birkenfeld versetzten die Blaulichtfamilie im Kreis Birkenfeld in höchste Alarmbereitschaft. Bei vielen Betroffenen der Starkregenereignisse in Fischbach und Herrstein dürften bei dieser Meldung mulmige Gefühle hochgekommen sein ...

Kreis Birkenfeld. Pumpen statt Pfingsten: So hieß es vielerorts am langen Wochenende, das für den Landkreis Birkenfeld erst einmal relativ problemlos verlief. Das änderte sich am Sonntagnachmittag. Während es im Landkreis Birkenfeld – allen Unwetterwarnungen zum Trotz – am Freitag und am Samstag ruhig blieb, wurden zahlreiche Feuerwehrleute aus dem ganzen ...