Gut investiertes Geld: Doppeletat 2024/25 soll Baumholder attraktiver machen

Die Bauarbeiten am katholischen Kindergarten in der Breslauer Straße schreiten voran: In dieser Woche rollten die Betonmischer in einer Tour an, um die Bodenplatte für den Neubau zu gießen. Stadtbürgermeister Günther Jung ging bei der Etatvorstellung der Jahre 2024 und 2025 davon aus, dass die Maßnahme im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen wird. Foto: Benjamin Werle