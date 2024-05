Baumholder

Damwildriss in der VG Baumholder: Wolf war im Kreis Birkenfeld unterwegs

i Ein Wolfsriss in der VG Baumholder ist jetzt bestätigt. Foto: dpa

Das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf (Kluwo) bei der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz in Trippstadt informiert in einer Pressemitteilung darüber, dass aus der VG Baumholder bereits am 2. April ein Damwildriss, also eine Attacke auf Damwild, gemeldet wurde.