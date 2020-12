VG Birkenfeld

Sie kümmert sich um jugendliche Problemgruppen in den Verbandsgemeinden Baumholder und Birkenfeld: Streetworkerin Jeanette Geßner. Die 42-Jährige hat einen auf drei Jahre befristeten Vertrag, der Ende Juli 2020 ausläuft. Soll er verlängert werden? Frühzeitig hat Birkenfelds VG-Bürgermeister Bernhard Alscher das Thema auf die Agenda gesetzt. In der ersten Sitzung des neu zusammengesetzten Sozialausschusses am vorigen Donnerstag wurde über Geßners Weiterbeschäftigung diskutiert.