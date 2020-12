Birkenfeld/Baumholder

Fast drei Jahre ist es her, da trat erstmals eine Streetworkerin in den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Baumholder ihre Arbeit an. Ihre Hauptaufgabe: Kontakt zu sogenannten Problemjugendlichen zu suchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und Perspektiven aufzuzeigen. Jeanette Geßner hat seit August 2017 etliche Projekte initiiert, Ausflüge organisiert und Ideen angestoßen. Am 31. Juli läuft ihr Vertrag aus. Der VG-Rat Baumholder hat sich in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, diesen nicht zu verlängern.