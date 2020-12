Birkenfeld

Der Appell von VG-Bürgermeister Bernhard Alscher blieb am Dienstagabend erfolglos: Der Birkenfelder Stadtrat hat in seiner ersten öffentlichen Sitzung nach der Corona-Zwangspause keine Entscheidung darüber getroffen, ob er weiterhin die Beschäftigung eines Streetworkers unterstützt und sich auch künftig an den Kosten zur Finanzierung dieser Stelle beteiligen wird.