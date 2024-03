Plus Kreis Birkenfeld Birkenfelder Sportvereine sollen in Ferien draußen bleiben: Kreisverwaltung sorgt mit Schreiben für Unmut Von Stefan Conradt , Axel Munsteiner i Die Birkenfelder Handballer sind die wichtigsten Nutzer der Halle „Am Berg“. Dass die Kreisverwaltung angekündigt hat, dass deren Nutzung nun in den Ferien nicht erlaubt ist, stellt den Verein vor Probleme. Andere Klubs, die andere Hallen im Kreis im Kreis nutzen, sind ebenfalls betroffen. Foto: Joachim Hähn Ein aktuelles Schreiben der Kreisverwaltung, wonach Sportvereine mehrere Hallen während der kompletten Ferienzeiten (Ostern, Pfingsten, Sommer, Herbst und Weihnachten) des Jahres 2024 nicht nutzen dürfen, hat bei betroffenen Klubs heftige Irritationen ausgelöst. Immerhin: Die Kritik daran hat insofern Wirkung gezeigt, dass die Kreisverwaltung die kategorischen Aussagen zwischenzeitlich abgemildert und Ausnahmeregelungen in Aussicht gestellt hat. Lesezeit: 4 Minuten

Wie eng Freud und Leid zusammenliegen, hat Hans-Peter Lampel, der Vorsitzende des Turnvereins Birkenfeld (TVB), am Montag erfahren müssen. Nach elfmonatiger Sperrung wegen Sanierung konnten die TVB-Handballer endlich wieder in die Großsporthalle „Am Berg“ zurückkehren. Doch noch am selben Tag kam in Form eines Briefs der „nächste Hammer“ mit einer ...