Die Leichtathletikanlage am Sportplatz „Auf der Bein“ befindet sich seit vielen Jahren in einem beklagenswerten Zustand. Daran will jetzt der TV Oberstein etwas ändern und kann dabei auf die Unterstützung der vier Schulen im direkten Umfeld setzen. Dass der Turnverein zwar einer der stärksten Nutzer, aber kein Eigentümer des Geländes ist und die Anlage nicht in einem der förderfähigen Sanierungsgebiete der Schmuckstadt liegt, könnte dabei zum Problem werden.