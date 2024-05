Plus Kreis Neuwied

Wenn Windräder in den Kreis Neuwied kommen: Sind die Feuerwehren gewappnet?

Von Sabine Nitsch

i Hier färbt die untergehende Abendsonne den Himmel rot. Aber was passiert, wenn Windräder im Wald brennen? Das würde die Feuerwehren vor große Herausforderungen stellen. Symbol Foto: Jens Büttner/dpa/dpa-Bildfunk

Noch drehen sich keine Windräder im Kreis Neuwied. Das soll sich nach dem Willen vieler Städte und Gemeinden möglichst schnell ändern. In der Verbandsgemeinde Unkel planen die Gemeinden einen Windpark auf ihren Flächen im Wald zu bauen, Leubsdorf will ebenfalls Windräder mitten im Wald errichten, das gleiche gilt für die Stadt Bad Hönningen, wo aktuell geprüft wird, ob vier Räder auf städtischen Flächen im Wald gebaut werden können und weitere vier könnten sich auf privaten Flächen drehen. In der Region Neuwied steht im Raum, dass 32 Windkraftanlagen gebaut werden, auch im Westerwald planen Gemeinden ihre Windparks.