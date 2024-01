Plus Kreis Neuwied/Koblenz Vergewaltigungsprozess beginnt: Mann soll sich im Kreis Neuwied an Freundin seiner Tochter vergangen haben Ein schrecklicher Vergewaltigungsfall beschäftigt derzeit das Koblenzer Landgericht. Ein 51-Jähriger soll im Sommer des vergangenen Jahres im Kreis Neuwied eine 14-Jährige mit Wodka und Whiskey betrunken gemacht und das Mädchen später im Schlaf vergewaltigt haben. Der Mann soll die Tat zudem gefilmt haben. Von Johannes Mario Löhr

Lethargisch folgte der Angeklagte beim Prozessauftakt der Verlesung der Anklageschrift. Er trug eine graue Joggingjacke und eine rote Häftlingshose, denn er sitzt derzeit in der JVA Koblenz ein. Der Verteidiger des Mannes erklärte wenig später, dass die Tatvorwürfe in vollem Umfang eingeräumt werden sollen. Laut Anklageschrift soll der 51-Jährige am Tatabend ...