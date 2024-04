Buchholz

Unfall bei Buchholz: Motorradfahrer und Sozia verletzt

Von Christian Koniecki

Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin wurden bei einem Verkehrsunfall bei Buchholz verletzt. Wie die Polizei Straßenhaus mitteilt, ereignete sich das Unglück am Montag gegen 17.45 Uhr an der Einmündung L 274 in die L 273. Vermutlich durch die blendende Sonne übersah demnach ein 24-jähriger Autofahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer und bog ab.