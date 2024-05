Plus Gladbach Sängerinnen meistern seit 50 Jahren jede Hürde: Frauenchor „Cäcilia“ Gladbach feiert groß Von Regine Siedlaczek i Der Frauenchor „Cäcilia“ Gladbach blickt in diesem Jahr auf 50 musikalische Jahre zurück. Foto: Christina Schultheiß Es begann mit der Idee, die Weihnachtsfeier des Männerchors „Cäcilia“ Gladbach durch ein Ständchen der Ehefrauen zu bereichern und entwickelte sich bis heute zu einer eingeschworenen musikalischen Gemeinschaft, die in diesem Jahr auf 50 erfolgreiche Jahre zurückblicken kann: der Frauenchor „Cäcilia“ Gladbach. Lesezeit: 2 Minuten

Der Frauenchor feiert in diesem Jahr seinen runden Geburtstag unter anderem mit einem großen Festkonzert am 15. Juni in der Kirche Maria Himmelfahrt. Noch gut erinnert sich Vorstandsmitglied Helena Schwan an die Anfänge: „Der Chor ist 1974 mit 16 Sängerinnen gestartet, wuchs aber binnen eines Jahres auf 47 Sängerinnen an ...