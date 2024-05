Plus Neuwied

Großer Andrang bei Ausbildungsmesse in Neuwied: Mit Süßem fängt man den Nachwuchs

Von Jörg Niebergall

i Eine Ausbildung im Lebensmittelhandwerk? Warum nicht! Julia Land (links) von der Hack AG informiert Schüler über den Beruf des Lebensmitteltechnikers. Zum Schluss gab es für diese Interessentinnen noch einen Donut. Foto: Jörg Niebergall

Mitmachen, zuschauen, probieren oder einfach nur mal in den zukünftigen Ausbildungsberuf hineinschnuppern: Wenn die Fachkräfteallianz Neuwied zur dritten Ausbildungsmesse plus auf das Gelände der David-Roentgen-Schule und Alice-Salomon-Schule einlädt, ist alles möglich. Mehr als 70 Betriebe aus dem Kreis Neuwied und der Region haben über den Einstieg in die Berufswelt und über Karrierechancen informiert, darunter auch einige weltweit agierende Unternehmen.