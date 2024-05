Hans Dieter Geiger möchte Ortsbürgermeister in Windhagen werden: „Innovative Projekte fördern“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Hans Dieter Geiger, ich bin 61 Jahre alt. Ich genieße im Ruhestand ein erfülltes Familienleben als stolzer Vater zweier Söhne und Großvater einer entzückenden Enkelin. Tief in Windhagen verwurzelt, widme ich mich meiner Gemeinde leidenschaftlich in Organisation und Verwaltung. Die Erfahrungen aus meiner beruflichen Laufbahn (gelernter Handwerker und Berufssoldat) motivieren mich täglich, mit vollem Einsatz, Disziplin und Weitblick für die Bürgerinnen und Bürger Windhagens zu agieren.

Mein politischer Werdegang

Seit 2019 vertrete ich als Erster Beigeordneter den Bürgermeister im Verhinderungsfall und verwalte in meinen Geschäftsbereichen unter anderem Spielplätze, das Friedhofswesen und Liegenschaften der Gemeinde.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Weil ich Windhagen zu einer dynamischen, zukunftssicheren und attraktiven Gemeinde machen möchte, beabsichtige ich, die Bürgerbeteiligung an der Entwicklung der Ortsgemeinde deutlich zu erhöhen und transparente Entscheidungsprozesse zu fördern. Alle Einwohner sollen direkt an der Gestaltung ihrer Gemeinde teilhaben können. Mein Ziel ist es, die Infrastruktur zu verbessern und innovative Projekte zu fördern, um die Lebensqualität für alle Altersgruppen zu optimieren. Durch den direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte ich sicherstellen, dass Windhagen ein Ort bleibt, in dem sich alle wohlfühlen können und das alle gerne ihr Zuhause nennen. Ich werde versuchen, Entscheidungen im Interesse unserer Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Ortsgemeinderat zu treffen und umzusetzen.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Unter meiner Führung werden wir in Gemeinderat und Gemeindeleitung eine proaktive Gemeindepolitik etablieren, die vorrangig auf Prävention und frühzeitige Intervention setzt. Probleme sind zu lösen, bevor sie entstehen. Mein Ziel ist es, Windhagen durch innovative Projekte, vorausschauende Haushaltsführung und optimierte Infrastruktur auf hohem Niveau so weiterzuentwickeln, dass Gewerbetreibende wie Bürgerinnen und Bürger daran teilhaben können.

Das sind meine Ecken und Kanten

Klar – direkt – verlässlich, auch wenn's unbequem ist.

Das ist mein politisches Motto

Agieren statt reagieren, gestalten statt verwalten

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.