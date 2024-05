Holger Klein möchte Ortsbürgermeister in Melsbach bleiben: „Nur gemeinsam können wir Melsbach voranbringen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Holger Klein, 49 Jahre, ledig wohnhaft in Melsbach seit 1980, gelernter Industriemechaniker, anschließend Studium zum Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, bis 2013 als Dipl.-Ing. Tätig bei der Blechwarenfabrik Limburg GmbH, seit November 2013 Berufsschullehrer als Quereinsteiger, bis 2022 Vorsitzender des SV Melsbach 1919 e.V. und fast 30 Jahre Jugendtrainer beim SV Melsbach 1919 e.V. und der JSG Laubachtal, Mitglied in mehreren Ortsvereinen und Fördervereinen in Melsbach

Mein politischer Werdegang

Seit 1999 Mitglied der FWG Melsbacher Bürger e.V., seit 2004 Mitglied im Ortsgemeinderat, seit 2014 Ortsbürgermeister, seit 2018 Mitglied im Verbandsgemeinderat und seit 2019 Mitglied im Kreistag

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Melsbach weiter zu einem attraktiven und liebenswerten Wohn- und Lebensmittelpunkt gestalten, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürger Lösungen erarbeiten und alternative Wege für eine lebendige Infrastruktur finden, wie Melsbach auch hier attraktiv bleiben kann. Die Standortvorteile Grundschule und Kita für junge Familien langfristig sichern und stärken. Die Bürgerinnen und Bürger noch mehr in den Austausch mit der Gemeindeverwaltung bringen – nur gemeinsam können wir Melsbach voranbringen. Einer meiner Grundsätze lautet: Die ehrenamtlichen Arbeitsgruppen, die vielen Helferinnen und Helfer und die Vereine unterstützen und in ihrer Arbeit fördern – weil das die Säulen unseres Gemeindelebens sind. Finanziell solide und tragbare Entscheidungen treffen, dass Melsbach handlungsfähig bleibt.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Nach den Großprojekten in Grundschule und Kita stehen weitere große Herausforderungen vor uns, unter anderem di Ertüchtigung des Straßennetzes. Ich möchte die Bürgerinnen und Bürger noch mehr in die Kommunikation und Entscheidungsfindungen einbinden. Daher möchte ich ehrenamtliche Unterstützung weiter stärken und bei brisanten Themen die Einwohner stärker über Einwohnerversammlungen involvieren, zum Beispiel aktuell in der Gaststätte Elisabeth-Höhe am 17. Juni.

Das sind meine Ecken und Kanten

Auch wenn es mir schwerfällt: Nein zu sagen.

Das ist mein politisches Motto

Vor Ort – für Sie, für alle, für Melsbach.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.