Frühjahrsbelebung am Neuwieder Arbeitsmarkt bleibt noch aus: Erwerbslosenquote sinkt leicht

Der heimische Arbeitsmarkt im April zeigt sich stabil – jedoch lässt die Frühjahrsbelebung aktuell noch auf sich warten. So schätzt die Agentur für Arbeit in Neuwied die Lage ein, die jetzt die Aprilstatistik vorgelegt hat.

Noch bleibt die Frühjahrsbelebung am Neuwieder Arbeitsmarkt aus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Demnach sind im Kreis Neuwied 5366 Personen erwerbslos gemeldet, 18 Betroffene weniger als im März, allerdings 316 mehr als vor einem Jahr. Die Quote sinkt um 0,1 Prozentpunkte auf nunmehr 5,3 Prozent, 0,2 Punkte über dem Vorjahreswert.

Die konjunkturelle Dämpfung wird dadurch erneut sichtbar. Dennoch kann man aktuell noch von einer stabilen Lage am regionalen Arbeitsmarkt sprechen. Jens Neuroth von der Agentur für Arbeit Neuwied

„Im Frühjahr findet üblicherweise eine saisonale Belebung des Arbeitsmarktes statt, diese fiel jedoch bereits im vergangenen Jahr im Monat April buchstäblich ,ins Wasser'“, sagt Jens Neuroth, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Neuwied. „Die konjunkturelle Dämpfung wird dadurch erneut sichtbar. Dennoch kann man aktuell noch von einer stabilen Lage am regionalen Arbeitsmarkt sprechen.“

Bislang profitieren von der saisonalen Entwicklung nur die Männer. Während die Zahl der männlichen Arbeitslosen im gesamten Agenturbezirk (Kreise Neuwied und Altenkirchen) um 45 Personen gesunken ist, ist die der weiblichen Arbeitslosen um 14 Personen gestiegen. Diese Tendenz sei überwiegend den witterungsabhängigen Jobs im Baugewerbe zuzurechnen, in dem überwiegend männliche Beschäftigte tätig seien.

Stellenmarkt verzeichnet einen Zuwachs

Allerdings zeige der Stellenmarkt einen Zuwachs auf, der ein Hinweis auf eine bessere Entwicklung in den nächsten Wochen sein könnte. 317 neue Arbeitsstellen wurden von den Betrieben im Kreis Neuwied im Monatsverlauf gemeldet. Das sind 99 mehr als im März und 32 mehr als im Vorjahr. Derzeit sind 1722 Stellen vakant.

Deutlich mehr bewegt sich aktuell auf dem Ausbildungsmarkt in der Region. „Im April haben noch weitere 111 Schüler Interesse an einer Ausbildungsstelle bekundet, während die Betriebe noch weitere 44 Ausbildungsstellen gemeldet haben“, sagt Jens Neuroth. Die Zahl der Bewerber liege damit in diesem Ausbildungsjahr bei 1246, die der im Bezirk angebotenen Ausbildungsstellen bei 2022.

Ausbildungsmesse am 16. Mai in der Roentgen-Schule

Ein Höhepunkt für Bewerber und Betriebe ist die 3. Neuwieder Ausbildungsmesse-Plus, die am 16. Mai von 9 bis 14 Uhr auf dem Gelände der David-Roentgen-Schule in Neuwied über die Bühne geht. 75 Ausbildungsbetriebe informieren über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten und freuen sich auf zahlreiche junge Menschen, die anhand von Mitmachaktionen direkt in die angebotenen Berufe reinschnuppern können. red