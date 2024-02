Im Sommer 2023 hat ein Mann den betrunkenen Zustand der 14-jährigen Freundin seiner Tochter ausgenutzt und sich nachts sexuell an dem Mädchen vergangen. Von der Vergewaltigung in einem Haus im Kreis Neuwied fertigte er insgesamt 31 Videos an. Jetzt wurde der 51-Jährige wegen Vergewaltigung und Herstellung jugendpornografischer Inhalte zu fünf Jahren Haft verurteilt.