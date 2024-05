Plus Rheinbrohl/Kreis Neuwied

Fließen Millionen ins Rheinbrohler Schulzentrum? Studie hält zusätzliche Räume für machbar

i Realschule und Förderschule in Rheinbrohl plagen sich mit Raumnot herum. Planer haben jetzt geprüft, was am Standort machbar ist. Foto: Jörg Niebergall

Immer mehr Schulen im Kreis Neuwied mangelt es angesichts von steigenden Schülerzahlen an Unterrichtsräumen. Container sind oft eine nicht gerade günstige Zwischenlösung oder es werden Räume in benachbarten Gebäuden angemietet. In der Konsequenz daraus wird unter anderem über Investitionen in Anbauten diskutiert. In Rheinbrohl könnte gleich ein großer Wurf gelingen.