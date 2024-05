Plus Kreis Neuwied

Von Sesam, Pistazie und Baileys: Das sind die Eistrends im Kreis Neuwied

i Was sind wohl im Jahr 2024 die Eistrends im Landkreis Neuwied? Carine Rosa vom Eiscafé Monna Lisa kann sich derzeit noch nicht festlegen. Foto: Jörg Niebergall

Die Sonne scheint, die Menschen schlendern bei herrlichem Wetter durch die Gassen und erfreuen sich bei den hoffentlich bald hohen Temperaturen an einer traditionellen Speise, die stets für Kühlung sorgt: einem leckeren Eis. Längst bieten die Eisdielen in der Region nicht nur die Klassiker wie Vanille, Schokolade oder Erdbeere an. Aber was sind eigentlich die Trends in diesem Jahr? Und wie hoch ist die Nachfrage nach veganem Eis bei den Kunden? Die RZ hat diesbezüglich bei verschiedenen Eisdielen im Kreis Neuwied nachgefragt.