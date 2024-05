Jugendspiele für 350 Kinder aus Neuwied und Bendorf: Schüler lernen spielerisch den Wald kennen

Wenn im Frühjahr die Tage länger werden und das Laub der Bäume unter dem Strahlen der Sonne in sattem Grün leuchtet, geht der Blick von so manchem Schulkind während des Unterrichts sehnsüchtig zum Fenster. Es scheint zu denken: „Wie schön wäre es, jetzt draußen zu sein, das schöne Wetter zu genießen und die frische Luft in der Natur atmen zu können?“

Am Donnerstag, 16. Mai, geht dieser Wunsch für 20 Schulklassen der dritten Jahrgangsstufe aus Neuwied und Bendorf in Erfüllung. Dann steigen laut Stadtverwaltung Neuwied im Heimbach-Weiser-Gladbacher-Wald (HWG-Wald) die Wald-Jugendspiele.

Elf Stationen warten auf die Kinder

Im Rahmen eines Wandertages entdecken die Grundschüler entlang eines etwa drei Kilometer langen Waldparcours die heimische Pflanzen- und Tierwelt. An elf Stationen und bei einer Unterwegsaufgabe warten auf die Teilnehmer spannende Fragen zum Lebens- und Naturraum Wald: Welche Bedeutung hat der Wald für den Klimaschutz? Wie sieht nachhaltige Waldbewirtschaftung aus? Vor welchen klimabedingten Herausforderungen steht der Naturraum Wald? Daneben sind an zwei Spielstationen mit leichten sportlichen Wettkämpfen viel Geschicklichkeit und Teamwork gefragt. Auch wenn es bei den Wald-Jugendspielen tolle Preise zu gewinnen gibt, stehen Spaß und lehrreiche Naturerfahrungen im Vordergrund.

Für die rund 350 teilnehmenden Schulkinder geht es ab 8.30 Uhr vom Neuwieder Zoo aus auf Walderkundungstour, die Siegerehrung ist zwischen 13.30 und 14.30 Uhr am Zoo-Restaurant angesetzt. Die Wald-Jugendspiele werden im jährlichen Wechsel zwischen Neuwied und Bendorf ausgerichtet. Dieses Jahr ist die Stadtverwaltung Neuwied in Kooperation mit dem Forstamt Dierdorf und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald wieder an der Reihe. Als Sponsoren unterstützen die Sparda-Bank Südwest und der Zoo Neuwied die Spiele. red