Plus Puderbach Bürokratie bremst Klimawandeldörfer aus: Keine Ortsgemeinden der VG Puderbach mehr dabei Von Lars Tenorth i Ob Solaranlagen auf Dächer montiert werden, Regenwasser gesammelt wird oder Blockheizkraftwerke für Straßenzüge realisiert werden: Das Konzept der Klimawandeldörfer soll dazu beitragen, dass Ortsgemeinden mehr Schritte in Richtung Klimaschutz unternehmen. Foto: dpa/Marijan Murat Nach anfänglicher Motivation ziehen sich zumindest die Ortsgemeinden aus der Verbandsgemeinde Puderbach zurück. Dafür gibt es einige Gründe. Lesezeit: 6 Minuten

Am Anfang war die Euphorie groß. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 stellte Projektinitiator Ulli Gondorf das Konzept der Klimawandeldörfer im Außerschulischen Lernort in Linkenbach vor. Im Kern ist es das Ziel der Klimawandeldörfer, Netzwerke zu bilden und Synergieeffekte zu nutzen. Auch in mehreren Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Puderbach stieß ...