Mehr als 200 Friedensaktivisten in Büchel: Ostermarschierer trotzen Wind und Regen

i Wind und Regen konnte sie nicht abhalten: Die Ostermarschierer demonstrierten in Büchel für eine atomwaffenfreie Welt. Foto: Dieter Junker

Mehr als 200 Ostermarschierer ließen sich trotz Regens, Kälte und starkem Wind nicht davon abhalten, in Büchel am Ostermontag für eine atomwaffenfreie Welt und ein Ende der atomaren Aufrüstung zu demonstrieren. Rednerinnen und Redner forderten, statt mehr als eine Milliarde Euro in die nukleare Teilhabe zu investieren, dieses Geld lieber für Klimaschutz und Sozialausgaben zu nutzen.