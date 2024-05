Bettina Kaiser möchte Ortsbürgermeisterin in Kaifenheim werden: „Eine Kaiserin für Kaifenheim“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Bettina Kaiser, ich bin 49 Jahre alt und arbeite seit 1992 im GKM in Koblenz. Dort bin ich seit einigen Jahren Mitglied im Betriebsrat. Seit 2018 bin ich Erste Vorsitzende im Möhnenverein. Zu meinen Stärken gehört ein gutes Durchsetzungsvermögen und Zielstrebigkeit, welche ich in den vergangenen Jahren bei der Inklusion unseres Sohnes unter Beweis gestellt habe. Kaifenheim ist für mich mehr als die Adresse in meinem Personalausweis, hier wohne und lebe ich seit meiner Geburt.

Mein politischer Werdegang

Seit 2018 bin ich Ratsmitglied im Gemeinderat Kaifenheim.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeisterin

Mir ist es wichtig, Generationen miteinander zu verbinden, die Bürgerinnen und Bürger mehr in die Entwicklung der Gemeinde mit einzubeziehen, ihre Ideen aufzugreifen und ehrenamtliche Mithilfe zu fördern. Da mir die Vereinsarbeit am Herzen liegt, möchte ich diese unterstützen. Insbesondere möchte ich unsere Festgemeinschaft dabei unterstützen die traditionellen Feste aufrecht zu erhalten. In Kaifenheim sollen sich Kinder und Jugendliche ebenso wertgeschätzt fühlen wie auch Familien und Senioren. Sozusagen ein Kaifenheim für Jung und Alt! Als Ortsbürgermeisterin ist mir eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat sehr wichtig, nur mit Transparenz, Gradlinigkeit und einer offenen Kommunikation können Ziele gemeinsam erreicht werden.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeisterin verändern?

In den nächsten fünf Jahren möchte ich die oben genannten Ziele erreichen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Nur eine Null hat keine Ecken und Kanten!

Das ist mein politisches Motto

Eine Kaiserin für Kaifenheim!

