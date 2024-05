Plus Ulmen Schulhof in Ulmen soll zur Entdeckerfläche werden: Sanierung soll in Kürze starten Von Martin Ingenhoven i Zurzeit ist er eine triste Asphaltfläche. Der Hof der Grundschule in Ulmen soll umgestaltet und attraktiver werden. Foto: Kevin Ruehle Der Schulhof der Burg-Grundschule lädt nicht gerade zum Spielen ein. Derzeit finden die rund 190 Schüler in den Pausen eine große Asphaltfläche auf zwei Ebenen vor. Dazu stehen eine Rutsche, zwei Schaukeln, eine kleine Kletterwand und ein Holzpferd zur Verfügung – alles andere als gute Bedingungen für eine kreative Pause. Seit einiger Zeit schon steht deshalb eine Sanierung ins Haus. Und bald soll es losgehen. Lesezeit: 3 Minuten

Rebekka Haferkamp, Schulleiterin in Ulmen, beschreibt die jetzige Pausensituation so: „Die großen Flächen werden viel zum Fußballspielen genutzt, was eigentlich schön ist, allerdings immer wieder zu Streit führt. Daneben haben wir einige Spielgeräte zum Ausleihen da.“ Auf diese Weise würde zu wenig effektive Bewegung in den Unterrichtspausen herrschen, wodurch es ...