Ab Mitte Juni: Nur noch mit Termin zur Arbeitsagentur in Cochem

Die Arbeitsagentur Koblenz-Mayen zieht Konsequenzen aus dem virtuellen Behördengang: Viele unterminierten Vor-Ort-Services werden eingestellt. So auch in Cochem.

Für ein Beratungsgespräch in der Arbeitsagentur in Cochem ist künftig eine Terminvereinbarung nötig.

Für ein Beratungsgespräch in der Arbeitsagentur in Cochem ist künftig eine Terminvereinbarung nötig. Foto: Kevin Rühle (Archiv)

In den vergangenen Jahren wurde das Online-Angebot der Bundesagentur für Arbeit kontinuierlich ausgebaut. So kann heute eine Fülle von Informationen zu unterschiedlichen Themen über die Internetseite www.arbeitsagentur.de abgerufen werden. Aber auch Behördengänge, die früher zwingend waren, wie etwa die Arbeitslosmeldung, lassen sich heute virtuell erledigen. Und viele Agenturkunden nutzen diesen Service. Bei der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen zieht man die Konsequenzen und bietet unterminierten Vor-Ort-Service nur noch in der Hauptstelle in Koblenz, Rudolf-Virchow-Straße 5, und den großen Geschäftsstellen in Mayen, Katzenberger Weg 31-33, und Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sprengnetter-Campus 7, an.

Die kleineren Agenturstandorte in Adenau, Andernach und Cochem bleiben für Beratungsgespräche erhalten, für die im Vorfeld ein Termin vereinbart wurde.

Beratungsangebot bleibt weiter bestehen, aber nur mit Termin

„Es ist uns wichtig, unser Beratungsangebot in der Fläche aufrecht zu erhalten, um unseren Kundinnen und Kunden weite Wege möglichst zu ersparen“, erklärt laut Pressemitteilung Agenturleiter Frank Schmidt.

„Andererseits sind auch wir angehalten, effizient zu wirtschaften und auf den stetig wachsenden Fachkräftemangel zu reagieren. Da die Dienstleistungen, die bislang in unseren Eingangszonen vorgehalten wurden, im Gegensatz zu persönlichen Beratungsgesprächen relativ einfach online oder telefonisch erledigt werden können, haben wir uns für diesen Weg entschieden“, führt Schmidt weiter aus.

Die neuen Besuchsregeln werden in Cochem zum 15. Juni umgesetzt.